Corona-uitbraak bij AZ: wedstrijd tegen VVV gaat wél door

De besmettingen zijn onder twee spelers van Jong AZ en vier van de A-selectie. Wegens de privacy maakt de club geen namen bekend.

Komende donderdag dient AZ in Italië aan te treden bij Napoli voor de eerste groepswedstrijd in de Europa League.

De club uit Napels kreeg eerder deze maand een coronagolf te verwerken. Napoli kwam mede daardoor op 4 oktober niet opdagen voor de uitwedstrijd tegen Juventus. De UEFA en de KNVB houden in principe dezelfde richtlijn aan: indien een club over dertien fitte spelers kan beschikken, inclusief een keeper, kan een duel doorgang vinden.

FC Groningen meldde donderdag vier besmettingen en wacht in spanning de resultaten af van een nieuwe testronde. Die uitslagen volgen zaterdag, een dag voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Sparta Rotterdam kon vrijdag opgelucht ademhalen nadat alle spelers negatief hadden getest, zowel bij een sneltest als bij een reguliere test. Eerder deze week werden drie medewerkers van de eredivisieclub bij een extra controle positief bevonden. Voor Sparta staat zondag de derby tegen Feyenoord in De Kuip op het programma.

Bekijk ook: De fabel van de coronabubbel in het betaalde voetbal

In het Nederlandse betaalde voetbal zijn inmiddels vijf wedstrijden vanwege spelerstekorten door coronagevallen afgelast of verplaatst: RKC Waalwijk - PEC Zwolle, FC Den Bosch - Almere City, De Graafschap - NAC Breda, NAC Breda - Cambuur en Helmond Sport - De Graafschap.

De KNVB heeft alle profclubs dringend gevraagd om de coronaprotocollen nauwgezet na te leven. „We kunnen niet onbeperkt wedstrijden blijven verplaatsen, anders komt niet alleen de competitie onder grote druk maar valt ook het draagvlak weg”, liet een woordvoerder vrijdag weten.

„Het betaald voetbal is de enige tak van sport die door mag gaan, juist omdat we het zo goed geregeld hebben in onze coronaprotocollen. Dan moeten de clubs zich daaraan houden en voorkomen dat er mensen onnodig in quarantaine moeten.”