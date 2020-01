Afscheidsbrief ontslagen Valverde aan FC Barcelona-fans: ’Heb het moeilijk gehad’

„Tijdens mijn tijd bij Barça heb ik heel gelukkige tijden beleefd en titels gewonnen, maar ik heb het ook moeilijk gehad”, schrijft een open Valverde.

„Hetgeen alles overstijgt is natuurlijk de ervaring om trainer te zijn van FC Barcelona en de affectie die ik van de fans heb gevoeld”, legt de Bask uit. „Ik wil de spelers bedanken voor het harde werk en alle inspanningen die ons hebben toegelaten vier prijzen te winnen. Ik wens jullie alle geluk toe in de toekomst, net als de nieuwe coach Quique Setien.”

Setien tekende een overeenkomst tot medio 2022 in Camp Nou. Hij zal later dinsdag worden voorgesteld. Valverde won in zijn periode van 2,5 jaar bij Barcelona twee landstitels, een beker en een Supercup. Europees kon hij nooit de finale van de Champions League bereiken. Op dit moment staat Barcelona in La Liga naast Real Madrid op kop. In de Champions League haalde de ’Blaugrana’ makkelijk de tweede ronde, waarin Napoli de tegenstander is.

Bekijk ook: Lionel Messi dankt ontslagen Ernesto Valverde

Bekijk ook: Barcelona ontslaat Valverde en stelt Setién aan