Sterker Sparta wint niet van FC Groningen

Binnen anderhalve minuut had Sparta al twee behoorlijke kansen op de openingstreffer. Eerst werd een inzet van Lennart Thy net op tijd geblokt, waarna uit een hoekschop een volley van Bryan Smeets via een ploeggenoot net naast ging. Daarna ging de Rotterdamse storm wat liggen, zonder dat FC Groningen veel in het vijandelijke doelgebied kwam. Maar bij de eerste de beste kans was het wel raak voor de bezoekers.

Mohamed El Hankouri versnelde goed langs zijn direct tegenstander en legde de bal terug op Cyril Ngonge, die de bal laag binnenschoot. Maduka Okoye kreeg er nog wel een handje tegenaan, maar het contact was te slap om een goal te voorkomen. Het betekende alweer het vijfde doelpunt van het seizoen voor de Belg met Congolese roots.

De schade werd door Sparta razendsnel gerepareerd. Smeets schoot bijna identiek aan Ngonge de bal binnen, nadat Laurent Jans goed over de linkerflank was opgestoomd. Amper een minuut later had het alweer 1-2 kunnen staan, maar Okoye redde fraai op de kopbal van Jørgen Strand Larsen, nadat hij eigenlijk uit positie stond. Op slag van rust had ook Sparta op voorsprong kunnen komen, maar Vito van Crooij kopte over.

Net zoals in de eerste helft startte Sparta ook goed na rust met de nodige kansen uit hoekschoppen. Eerst werd een inzet van Bart Vriends nog van de lijn gehaald en vervolgens schoot Michael Heylen de rebound hoog over. Ook doelman Peter Leeuwenburgh kreeg de kans om zich een paar keer te onderscheiden via onder andere een redding op een schot van Dirk Abels.

Groningen kon daar weinig tegenoverstellen en ook Sparta wist in het laatste kwart van de wedstrijd weinig te creëren. In de slotfase bracht Leeuwenburgh nog wel een keer op onorthodoxe wijze redding met de voet na een van richting veranderde vrije trap. Daarmee behoedde hij zijn ploeg voor puntenverlies.