FC Twente-spelers Sadílek en Hilgers onzeker voor bekerduel met Ajax

Jans verwacht een beter Ajax dan toen de twee clubs elkaar vorige maand in Amsterdam in competitieverband troffen (0-0). Trainer John Heitinga heeft de ontslagen Alfred Schreuder opgevolgd. „De lucht is bij hen opgeklaard en de negatieve tendens is weg”, aldus Jans. „Ik verwacht dat het een meer gelijkopgaande wedstrijd gaat worden, maar het gaat vooral om ons. We willen laten zien waar wij mee bezig zijn.”

Voor de nummer 5 van de Eredivisie draait het duel met de Amsterdammers om twee dingen. Allereerst beterschap tonen na het 1-1-gelijkspel bij FC Groningen zondag, maar nog belangrijker: doorgaan naar de kwartfinales van de KNVB-beker.

„Sommige spelers hebben de beker al een keer gewonnen en zelf heb ik het met PEC Zwolle mee mogen maken”, zei de trainer. „Het duel met Ajax is een heel mooi affiche en we kunnen door naar de laatste acht. Om dat te bereiken moeten we top zijn.”