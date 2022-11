Gaat Memphis Depay starten tegen Ecuador? ’Ik ga mijn kaarten niet op tafel leggen’

„Ecuador is een slimmere tegenstander dan Senegal en is ook beter georganiseerd. Het wordt dus lastiger dan afgelopen maandag. Daarbij weet ik de opstelling van Ecuador ook niet. Ik weet niet of Enner Valencia speelt. En dat scheelt een slok op een borrel.”

De 28-jarige Depay liep ruim twee maanden geleden een hamstringblessure op tijdens de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Polen. Hij maakte afgelopen maandag tijdens het gewonnen duel met Senegal (2-0) op het WK zijn rentree. Van Gaal liet hem ruim een half uur meedoen. De bondscoach is voorzichtig met Depay, de huidige topscorer van Oranje die in 82 interlands 42 doelpunten heeft gemaakt.

De Ligt of Timber?

Van Gaal wilde ook niet vertellen of Matthijs de Ligt of Jurriën Timber tegen Ecuador start. De Ligt kreeg tegen Senegal de voorkeur, maar de verdediger van Bayern München zei na afloop dat Timber zijn rol misschien wel beter had kunnen invullen. „Ik kijk ook naar de tegenstander”, aldus Van Gaal, die eerder al liet weten dat De Ligt een basisplaats had omdat hij goed kan koppen.

Het Nederlands elftal kan zich vrijdag tijdens het duel met Ecuador al plaatsen voor de achtste finales. De ploeg van Van Gaal moet dan zelf winnen en is ook afhankelijk van het resultaat bij Qatar tegen Senegal. Alleen als Qatar dat duel niet wint, kwalificeert Oranje zich officieel. Op het WK geeft niet het onderlinge resultaat, maar het doelsaldo de doorslag als ploegen na alle poulewedstrijden in punten gelijk staan.