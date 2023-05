Weer drama in Giro: Hart breekt heup bij val, schade Roglic ’niet noemenswaardig’

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar in de afdaling van de Colla di Boasi tijdens de elfde etappe in de Giro liep het in het peloton grandioos mis voor zo ongeveer de hele ploeg van Ineos-Grenadiers. Nummer drie in het algemeen klassement Hart was er slechtste aan toe en is intussen al afgevoerd op een brancard. Hij verlaat als favoriet de Ronde van Italië, een serieuze domper voor zowel de koers als Ineos.

In de afdaling van de Colla di Boasi, een col van derde categorie, ging een tiental renners tamelijk vooraan in het peloton tegen de grond. Daarbij dus hoofdrolspelers Thomas in zijn roze trui, diens ploegmaat Hart én Roglic. Thomas en de Sloveen van Jumbo-Visma konden snel weer verder, maar Hart was er namens Ineos het ergste aan toe en bleef op het asfalt liggen.

Ineos Grenadiers heeft inmiddels laten weten dat Hart een fractuur in zijn linkerheup heeft opgelopen. De Giro-winnaar van 2020 zal daaraan geopereerd moeten worden.

Koen Bouwman sprak nog even met de onfortuinlijke Brit nadat hij was gevallen. „Hij zei meteen dat hij niet verder kon. Hij dacht dat hij een been had gebroken”, vertelde de Nederlandse renner van Jumbo-Visma aan Eurosport.

Schade Roglic

Bij de kopman van Bouwman bleek aan de streep dat de schade meeviel. „Op het eerste oog lijkt het met een sisser af te lopen. Het is pech dat Primoz vandaag betrokken was bij die val, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat hij er geen noemenswaardige blessures aan overhoudt”, aldus ploegleider Addy Engels op de teamwebsite.

Engels baalde dat het weer geen rustige dag was. „Dan is het ineens toch weer chaos troef. Het stapelt zich deze Giro iedere dag weer op, met tal van opgaves. We doen er dag in dag uit alles aan om gezond en heel te blijven, maar we weten ook dat we de factor pech niet helemaal beheersen. De gebeurtenissen van vandaag gaan zeker invloed hebben op het verdere verloop van deze Giro. Hoe daarmee om te gaan, zullen we moeten bezien.”