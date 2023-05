Weer drama in Giro: opgave van favoriet Tao Geoghegan Hart na zware valpartij

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar in de afdaling van de Colla di Boasi tijdens de elfde etappe in de Giro liep het in het peloton grandioos mis voor zo ongeveer de hele ploeg van Ineos-Grenadiers. Nummer drie in het algemeen klassement Hart was er het zwaarste aan toe en is intussen al afgevoerd op een brancard. Hij verlaat als favoriet de Ronde van Italië, een serieuze domper voor zowel de koers als Ineos.

Bron: discovery+

In de afdaling van de Colla di Boasi, een col van derde categorie, ging een tiental renners tamelijk vooraan in het peloton tegen de grond. Daarbij dus hoofdrolspelers Thomas in zijn roze trui, diens ploegmaat Hart én Roglic. Thomas en de Sloveen van Jumbo-Visma konden snel weer verder, maar ex-winnaar Hart was er namens Ineos het ergste aan toe en bleef op het asfalt liggen.