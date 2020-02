Kjeld Nuis baalt. Ⓒ ANP

Kjeld Nuis stapt na de WK afstanden sowieso met een zilveren plak van de 1000 meter het vliegtuig in naar Nederland, maar ook met grote zorgen over de toekomst. Want als er niet snel wat aan de training verandert, kunnen hij, Thomas Krol en de andere Nederlandse sprinters internationaal spoedig achteraan in de rij aansluiten.