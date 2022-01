Opluchting bij handballers na negatieve coronatesten

Bij de PCR-testronde van zondag bleek de mediamanager van de ploeg wel positief. Zij is direct in isolatie gegaan. Het is nog niet bekend of Robin Schoenaker en Jeffrey Boomhouwer weer bij de ploeg kunnen aansluiten. Zij testten eerder positief en moeten maandag nog een PCR-test doen om definitief duidelijkheid te krijgen.

Vanwege eerdere besmettingen zitten Boomhouwer, Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens, Bart Ravensbergen, Rutger ten Velde, Kay Smits, Jasper Adams, Samir Benghanem, keeperstrainer Gerrie Eijlers, fysiotherapeut Robert Baardse en bondscoach Erlingur Richardsson nog in isolatie.

Nederland speelt maandagavond tegen Denemarken op het EK, dat wordt gehouden in Hongarije en Slowakije.