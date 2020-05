Oud-olympiër Orhan Delibas knokt vergeefs voor boksschool in Arnhem

ARNHEM - Hij incasseert meer klappen na zijn bokscarrière dan in de ring waar hij meestal heerste. Soms wordt trainer Orhan Delibas (49), winnaar van olympisch zilver in 1992 op de Zomerspelen van Barcelona, er moedeloos van. „Dan denk je: mensen blijven me als allochtoon beschouwen. Zou ik als Nederlander meer voor elkaar hebben gekregen?”