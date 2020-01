Ajax verhuurt Noa Lang aan FC Twente

De 20-jarige aanvaller, die tijdens de eerste seizoenshelft nog drie keer scoorde voor de Amsterdammers op bezoek in de Grolsch Veste, komt de rest van het seizoen op huurbasis uit voor de ploeg van trainer Gonzalo Garcia.

Ajax-trainer Erik ten Hag nam op de wekelijkse persconferentie al een voorschot op de verhuur van Lang. „Door de komst van Babel is het perspectief van Noa toch wat anders. Noa is een jonge speler met nog relatief weinig ervaring als eerste elftal-speler. Hij moet ervaring op gaan doen. Daarom staan we ervoor open, dat hij een half jaar verhuurd wordt en in juni terugkeert als een betere speler.”

Lang is na Giovanni Troupée, die afkomstig is van FC Utrecht, de tweede versterking voor FC Twente, dat zaterdag tegen FC Groningen speelt. De huurling van Ajax is nog niet helemaal hersteld van een trap die hij vorige week in een oefenduel met Eupen kreeg.

