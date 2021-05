Einde aan ’Semenya-soap’: atlete ontbreekt op Olympische Spelen

Caster Semenya Ⓒ Reuters

DURBAN - De veelbesproken Caster Semenya zal niet op de Olympische Spelen van Tokio uitkomen. Ze slaagde er niet in zich te kwalificeren op de 5000 meter. De 30-jarige atlete liep 15.32,15 in een speciaal voor haar gearrangeerde limietwedstrijd in Durban, ver boven de vereiste 15.10,00.