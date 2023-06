Premium Het beste van De Telegraaf

Johnny Jansen weet waar hij zich met PEC mee kan onderscheiden

Door Jeroen Kapteijns

Johnny Jansen heeft zin in zijn nieuwe klus als coach van PEC Zwolle. Ⓒ PRO SHOTS

WIJTHMEN - Op maandag nam Dick Schreuder nog de prijs voor de beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie in ontvangst op het CBV-congres. Een dag later trok de gewilde trainer, die gedurende het afgelopen seizoen interesse van FC Utrecht, Fortuna Sittard, FC Groningen en Vitesse afwimpelde, de deur bij PEC Zwolle achter zich dicht en vertrok verrassend naar het Spaanse CD Castellon. Johnny Jansen, die net een blauwe maandag aan de slag was gegaan bij Safa FC in Libanon, neemt het stokje over van Schreuder en heeft voor twee seizoenen getekend.