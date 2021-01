Ibrahim Afellay (34) stopt definitief als profvoetballer

Dat maakte de voormalig speler van onder meer PSV, Barcelona, Schalke 04, Stoke City en Olympiakos Piraeus bekend bij de NOS. Afellay hoopte nog op een lucratief buitenlands avontuur, maar heeft de knoop doorgehakt en houdt het voor gezien.

„Ik stop ermee. Vroeg op laat komt het moment, dat weet je. Ik had het al een tijdje in mijn hoofd. Ik wist wat ik wilde en vooral ook wat ik niet wilde. Uiteindelijk heb ik de beslissing genomen en ik heb er vrede mee”, aldus Afellay. „Er zijn wel wat dingen voorbij gekomen nog. Ik wilde graag nog een jaar verder, maar niet ten koste van alles. Het is mooi zo.”

Afellay debuteerde begin 2004 onder Guus Hiddink bij PSV en werd met de Eindhovenaren onder meer vier keer landskampioen. In de winterse transferperiode van het seizoen 2010/2011 verkaste hij naar Barcelona, waarmee hij in datzelfde jaar de Champions League won.

Mede door blessures kreeg zijn carriére daarna nimmer meer de kickstart die Afellay had gehoopt. In 2019 keerde hij terug bij PSV, waarvoor hij in het door de coronacrisis afgebroken seizoen nog drie competitieduels in actie zou komen. De Utrechter kwam voor Oranje uit op de EK’s van 2008 en 2012 alsmede het WK van 2010. De aanvallende middenvelder kwam tot 53 interlands, waarin hij zeven keer scoorde.