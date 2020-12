Live Eredivisie: AZ zonder Slot tegen FC Groningen

Volg alle wedstrijden via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Feyenoord heeft nagelaten om optimaal te profiteren van de nederlagen van Ajax en Vitesse. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam in De Kuip niet verder dan 0-0 tegen Heracles Almelo. Feyenoord heeft na elf wedstrijden 4 punten minder dan koploper Ajax en 2 punten minder dan Vitesse.

Aanvoerder Steven Berghuis, met negen doelpunten de Rotterdamse topscorer in de Eredivisie, begon op de bank. De aanvaller kwam na een uur spelen alsnog in het veld, in een poging de beslissing te forceren. Ook tegen tien man, nadat Heracles-spits Sinan Bakis met twee gele kaarten van het veld was gestuurd, lukte het de Rotterdammers niet om te scoren.

De ploeg van Advocaat speelt donderdag de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen Wolfsberger. Feyenoord moet winnen in Oostenrijk om de knock-outfase te bereiken.

Feyenoorder Joao Teixeira (r) vecht een duel uit met Marco Rente van Heracles Almelo. Ⓒ ANP

Pascal Jansen heeft Myron Boadu en Jesper Karlsson een basisplaats gegeven voor zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van AZ. De twee aanvallers fungeerden drie dagen eerder als invallers in de Europa League tegen Napoli (1-1). Jansen zat toen nog als assistent van Arne Slot op de bank.

De Alkmaarse clubleiding besloot zaterdag om Slot te ontslaan, omdat hij onderhandelt met Feyenoord over een contract voor na dit seizoen. Ondanks de goede prestaties van AZ, dat zich komende week in de Europa League kan kwalificeren voor de knock-outfase, greep de directie hard in. De 47-jarige Jansen mag het seizoen afmaken als hoofdtrainer. Hij debuteert in die rol met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen (aftrap 14.30 uur).

Boadu en Karlsson vervangen Albert Gudmundsson en Zakaria Aboukhlal in de basis.

PSV

PSV kan zondag uitermate goede zaken doen. De ploeg van Roger Schmidt gaat op bezoek bij sc Heerenveen en klimt bij een overwinning naar de tweede plek, met in dat geval nog slechts een punt achterstand op Ajax.

Uitslagen en programma speelronde 11

VRIJDAG

20.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Emmen 2-1

ZATERDAG

16.30 uur: RKC Waalwijk - VVV-Venlo 3-2

RKC Waalwijk - VVV-Venlo 3-2 18.45 uur: Fortuna Sittard - Willem II 3-2

Fortuna Sittard - Willem II 3-2 20.00 uur: Ajax - FC Twente 1-2

Ajax - FC Twente 1-2 21.00 uur: PEC Zwolle - Vitesse 2-1

ZONDAG

12.15 uur: Feyenoord - Heracles almelo

Feyenoord - Heracles almelo 14.30 uur: AZ - FC Groningen

AZ - FC Groningen 14.30 uur: FC Utrecht - ADO Den Haag

FC Utrecht - ADO Den Haag 16.45 uur: SC Heerenveen - PSV

