Live Eredivisie: Feyenoord gaat strijd aan met Heracles

Volg alle wedstrijden via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Feyenoord begon zonder aanvoerder Steven Berghuis aan de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. In de voorhoede kiest Advocaat voor Luciano Narsingh, Nicolai Jørgensen en João Teixeira. Bart Nieuwkoop begint als rechtsback, Lutsharel Geertruida zit op de bank. Jens Toornstra draagt bij afwezigheid van Berghuis de aanvoerdersband.

„Steven heeft de meeste minuten gemaakt van iedereen”, zei trainer Dick Advocaat kort voor de aftrap bij Fox Sports. „Dat verzoek kwam dus bij hem zelf vandaan. Hij denkt ook in het belang van het elftal. Aan een frisse en fitte speler kan je soms meer hebben dan een speler die even niet goed in zijn vel zit.”

Ook AZ moet zondagmiddag aan de bak. En dat zonder de ontslagen trainer Arne Slot. Hij werd zaterdagochtend in Alkmaar de laan uitgestuurd. Pascal Jansen maakt bij AZ het seizoen af. De ploeg treft om 14.30 uur in eigen huis FC Groningen.AZ kan na de nederlagen van Ajax en Vitesse weer iets inlopen op de concurrenten. De Alkmaarders liepen dankzij vijf eerdere puntendeling namelijk al de nodige averij op en kunnen in deze onrustige periode rond het vertrek van Slot een overwinning goed gebruiken.

Advocaat, die eerder in de week bekendmaakte dat hij na dit seizoen stopt als clubtrainer, wilde niets zeggen over zijn mogelijke opvolger Arne Slot. AZ besloot zaterdag om Slot te ontslaan omdat hij onderhandelt met Feyenoord. „Je moet twee dingen niet aan mij vragen: iets over Slot en over wat ik ga doen. Dat vind ik totaal niet belangrijk.”

Aanvoerder Teun Koopmeiners moet met ’zijn’ AZ zondag in de Eredivisie weer vol aan de bak. Ⓒ BSR Agency

PSV en Feyenoord kunnen zondag uitermate goede zaken doen. PSV gaat op bezoek bij sc Heerenveen en klimt bij een overwinning naar de tweede plek, met in dat geval nog slechts een punt achterstand op Ajax. Bij een zege van Feyenoord komen de Rotterdammers op gelijke hoogte met Vitesse. Het gat met Ajax kan voor de ploeg van Dick Advocaat, die aan het einde van het seizoen stopt bij Feyenoord, worden verkleind tot twee punten.

AZ trapt om 14.30 uur af tegen FC Groningen. Op datzelfde tijdstip treffen ook FC Utrecht en ADO Den Haag elkaar. De elfde speelronde wordt om 16.45 uur afgesloten met sc Heerenveen - PSV.

Bekijk ook de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.