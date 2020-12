Live Eredivisie: PSV op voorsprong in Friesland

Volg het duel via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Mohamed Ihattaren heeft een basisplaats bij PSV. De 18-jarige middenvelder mag tegen SC Heerenveen meedoen in plaats van Noni Madueke, die in Friesland op de reservebank begint.

Het elftal van PSV is verder ongewijzigd in vergelijking met donderdag, toen de Eindhovenaren in de Europa League met 1-0 wonnen van Granada en zich daarmee plaatsten voor de volgende ronde. Denzel Dumfries, Madueke en Eran Zahavi vielen in Spanje geblesseerd uit. Dumfries start tegen Heerenveen in de basis, Madueke zit dus op de bank en Zahavi is nog niet van zijn blessure hersteld en ontbreekt.

Ihattaren keerde tegen Granada terug in de wedstrijdselectie. De twee duels daarvoor, met PAOK Saloniki en Sparta Rotterdam, hield trainer Roger Schmidt hem nog buiten de groep. Ihattaren was namelijk vermoeid. PSV komt bij winst op 1 punt van koploper Ajax.

Feyenoord

Feyenoord heeft nagelaten om optimaal te profiteren van de nederlagen van Ajax en Vitesse. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam in De Kuip niet verder dan 0-0 tegen Heracles Almelo. Feyenoord heeft na elf wedstrijden vier punten minder dan koploper Ajax en twee punten minder dan Vitesse.

Aanvoerder Steven Berghuis, met negen doelpunten de Rotterdamse topscorer in de Eredivisie, begon op de bank. De aanvaller kwam na een uur spelen alsnog in het veld, in een poging de beslissing te forceren. Ook tegen tien man, nadat Heracles-spits Sinan Bakis met twee gele kaarten van het veld was gestuurd, lukte het de Rotterdammers niet om te scoren.

De ploeg van Advocaat speelt donderdag de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen Wolfsberger. Feyenoord moet winnen in Oostenrijk om de knock-outfase te bereiken.

Feyenoorder Joao Teixeira (r) vecht een duel uit met Marco Rente van Heracles Almelo. Ⓒ ANP

AZ

AZ heeft onder interim-coach Pascal Jansen de eerste nederlaag dit seizoen in de Eredivisie geleden. In het eigen AFAS Stadion ging de ploeg met 2-1 onderuit tegen FC Groningen. AZ blijft door de nederlaag op 17 punten staan en zag FC Groningen op de ranglijst passeren met 20 punten.

Aanvoerder Teun Koopmeiners had AZ in de eerste helft nog met een kopbal op voorsprong gebracht. De Alkmaarders kwamen halverwege de tweede helft met tien man te staan na de tweede gele kaart voor Fredrik Midtsjø. Het tiental van AZ kreeg vervolgens twee doelpunten van Ahmed El Messaoudi tegen.

AZ eindigde het duel met negen spelers. In de slotfase moest Bruno Martins Indi na een tweede gele kaart van het veld. Ook werd Mo El Hankouri van FC Groningen nog weggestuurd.

Uitslagen en programma speelronde 11

VRIJDAG

20.00 uur: Sparta Rotterdam - FC Emmen 2-1

ZATERDAG

16.30 uur: RKC Waalwijk - VVV-Venlo 3-2

RKC Waalwijk - VVV-Venlo 3-2 18.45 uur: Fortuna Sittard - Willem II 3-2

Fortuna Sittard - Willem II 3-2 20.00 uur: Ajax - FC Twente 1-2

Ajax - FC Twente 1-2 21.00 uur: PEC Zwolle - Vitesse 2-1

ZONDAG

12.15 uur: Feyenoord - Heracles Almelo 0-0

Feyenoord - Heracles Almelo 0-0 14.30 uur: AZ - FC Groningen 1-2

AZ - FC Groningen 1-2 14.30 uur: FC Utrecht - ADO Den Haag 1-1

FC Utrecht - ADO Den Haag 1-1 16.45 uur: SC Heerenveen - PSV

Bekijk ook de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.