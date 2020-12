Programma Eredivisie: wat kan AZ zonder Arne Slot?

Aanvoerder Teun Koopmeiners moet met ’zijn’ AZ zondag in de Eredivisie weer vol aan de bak. Ⓒ BSR Agency

In de elfde speelronde van de Eredivisie moet zondagmiddag ook AZ aan de bak. En dat zonder de ontslagen trainer Arne Slot. Hij werd zaterdagochtend in Alkmaar de laan uitgestuurd. Pascal Jansen maakt bij AZ het seizoen af. De ploeg treft om 14.30 uur in eigen huis FC Groningen.