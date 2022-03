Premium Het beste van De Telegraaf

’En dat is heel bijzonder om te zien’ Jumbo-Visma kan ’aspirine’ zijn om wreedheid van oorlog soms te vergeten

Wout van Aert toont het ’peace’-teken bij zijn zege in Omloop Het Nieuwsblad Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - In crisistijd is sport de belangrijkste bijzaak, maar kan soms de ’aspirine’ zijn om het leed op deze wereld te vergeten. Wout van Aert bewaarde na zijn weergaloze zege in Omloop Het Nieuwsblad het mooiste voor het laatst, door zijn medeleven uit te spreken voor de slachtoffers in Oekraïne. Bij zijn wielerploeg Jumbo-Visma gaat, net zoals bij de meeste topsporters, ook de knop weer om. En hopelijk zijn onder meer de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Nice dit voorjaar in vele hoofden weer de hoofdzaak.