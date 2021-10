Weigeren vaccin kan basketballer Kyrie Irving miljoenen kosten

Volgens de Amerikaanse sportzender ESPN levert Irving dan 381.000 dollar (ongeveer 325.000 euro) aan salaris in per wedstrijd die hij niet kan meespelen.

De profliga NBA en de spelersbond zijn het eens geworden dat spelers een deel van hun salaris inleveren als ze vanwege de vaccinatieregels niet in thuiswedstrijden kunnen uitkomen. Dat geldt voor de clubs uit New York en San Francisco, waar de autoriteiten niet toestaan dat ongevaccineerden aan binnensport doen.

Irving heeft tot nog toe hardnekkig geweigerd het vaccin te nemen en als hij niet overstag gaat, kan hij niet uitkomen in de thuisduels van Brooklyn Nets. Als de regels het hele seizoen van kracht blijven, mist hij 41 thuiswedstrijden en dient hij in totaal 15,5 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro) aan salaris in te leveren.

Andrew Wiggins van Golden State Warriors uit San Francisco wilde aanvankelijk ook geen coronaprik, maar de forward heeft zich over zijn bezwaren heengezet en zich laten inenten.