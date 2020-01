ADO haalt achtste versterking weg bij Sheffield United

De 34-jarige middenvelder Mark Duffy is op huurbasis overgekomen van Sheffield United. Hij is de achtste versterking in deze transferperiode voor de Haagse Eredivisie-club.

Duffy is goed voor meer dan 350 competitiewedstrijden in het Engelse betaalde voetbal. De ervaren middenvelder speelde de meeste wedstrijden voor Sheffield United, dat vorig seizoen met Duffy als vaste waarde naar de Premier League wist te promoveren. Duffy werd afgelopen zomer uitgeleend aan Stoke City en maakt dus nu het seizoen af in de Eredivisie.

Eerder op vrijdag nam ADO aanvaller Omar Bogle op huurbasis over van Cardiff City.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie