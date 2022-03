Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij is de beste tegen wie ik dit seizoen heb gespeeld’ Eerste panna ooit voor Owen Wijndal: AZ-captain heeft meer last van Antony dan van Ajax-gerucht

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Owen Wijndal legt het af tegen Antony. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Hij had wel eens beter gespeeld, Owen Wijndal. Maar dat was volgens de AZ-captain niet veroorzaakt door Ajax-trainer Erik ten Hag, die een dag voor de Noord-Hollandse bekerkraker had toegegeven dat de linksback op de radar staat van de Amsterdammers. De Braziliaan Antony bezorgde Wijndal meer kopzorgen.