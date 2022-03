Wijndal: ’Ajax domineerde, het zat er niet in voor ons’

Owen Wijndal zocht geen excuses voor de nederlaag van AZ (0-2) in de halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax. „We hebben over de hele wedstrijd te weinig afgedwongen”, zei de aanvoerder van de club uit Alkmaar.

„Het is niet dat Ajax zoveel kansen heeft gehad”, zei Wijndal. „Maar ze hebben de wedstrijd wel gedomineerd. Het is heel lastig voetballen tegen ze. Het is jammer, want we hadden natuurlijk graag de finale gespeeld.”

Steven Berghuis en de ingevallen Davy Klaassen maakten met doelpunten een einde aan serie van achttien duels op rij zonder nederlaag van AZ in verschillende competities. „We hadden die serie graag nog even vervolgd”, zei Wijndal, „Maar het zat er in deze wedstrijd niet echt in voor ons.”