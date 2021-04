Iraanse judobond voor jaren geschorst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judofederatie schorst Iraanse bond voor vier jaar

10:07 uur De internationale judofederatie (IJF) heeft de judobond van Iran een schorsing van 4 jaar opgelegd wegens "herhaaldelijke en zeer ernstige schendingen" van de statuten van de organisatie.

De IJF had Iran in oktober bestraft voor het uitoefenen van druk op judoka Saeid Mollaei om zich voortijdig terug te trekken bij de wereldkampioenschappen om zo een mogelijke laatste ronde tegen de Israëliër Sagi Muki te vermijden.

Mollaei, die wereldkampioen werd in 2018, vluchtte vervolgens van Iran (dat het bestaan van Israël niet erkent) naar Duitsland, waar hij de vluchtelingenstatus kreeg. Later werd hij een burger van Mongolië.

Volleybal: Vier Nederlandse beachduo's in achtste finales in Cancun

08:29 uur Bij het 4-sterren beachvolleybaltoernooi in Mexico hebben vier Nederlandse koppels de achtste finales gehaald. In het vrouwentoernooi stelden Marleen van Iersel en Pleun Ypma poulewinst veilig en ook Sanne Keizer en Madelein Meppelink overleefden de groepsfase overtuigend.

In het mannentoernooi bereikten Stefan Boermans en Yorick de Groot de achtste finales, net als Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen verloren hun tweede poulewedstrijd en zijn daardoor aangewezen op de eerste ronde van de knock-outfase.

Basketbal: Durant leidt Nets in NBA langs Pacers

07:18 uur Kevin Durant heeft zijn waarde voor Brooklyn Nets weer bewezen. De 32-jarige basketballer leidde zijn team in de NBA langs Indiana Pacers: 130-113. Durant kwam tot 42 punten en 10 assists. 22 punten maakte hij in het derde kwart van de partij.

"Wat kan ik zeggen? Ik heb de luxe om Kevin Durant te coachen", zei Nets-coach Steve Nash. "Je brengt hem in het veld en er gebeuren goede dingen."

De Nets leiden in de Eastern Conference en zijn al zeker van een plek in de play-offs.