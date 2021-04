Sport Kort: Bert-Jan Lindeman met Qhubeka naar Giro

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Pierie mist laatste vier duels FC Twente

14.37 uur: Kik Pierie komt dit seizoen niet meer in actie. De verdediger van FC Twente liep zondag in de verloren thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-2) een hamstringblessure op en staat voorlopig aan de kant. Jayden Oosterwolde ontving in dat duel zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst voor het uitduel met Fortuna Sittard van zaterdagavond. Wout Brama en Luka Ilic zijn wel weer inzetbaar.

FC Twente staat nu negende en hoopt als achtste te eindigen om zo nog aan de play-offs voor Europees voetbal mee te mogen doen. „Het is eigenlijk wonderlijk dat we daar nog voor in beeld zijn”, aldus trainer Ron Jans. „We hebben zoveel kansen gemist, dan moeten we daar nu ook maar gebruik van maken. We hebben nog vier wedstrijden te gaan en als je er een wint, dan win je er meer. Laten we daar dan geen week meer mee wachten.”

Wielrennen: Bert-Jan Lindeman met Qhubeka naar Giro

14.10 uur: Bert-Jan Lindeman is door wielerploeg Qhubeka Assos opgenomen in de selectie voor de Giro d’Italia, die op 8 mei in Turijn begint. Voor de 31-jarige Lindeman, die afgelopen winter overkwam van Jumbo-Visma, is het zijn derde deelname aan de Italiaanse rittenkoers. Eerder was hij erbij in 2015 en 2018.

De Zuid-Afrikaanse ploeg heeft de Italianen Giacomo Nizzolo en Domenico Pozzovivo aangewezen als kopmannen. De 31-jarige Nizzolo, regerend Europees kampioen op de weg, won twee keer het puntenklassement in de Giro, in 2015 en 2016, maar een ritzege zat er de negen keer dat hij reeds deelnam niet in.

Pozzovivo (38) staat al voor de vijftiende keer aan de start van de grote ronde van zijn vaderland. Vorig jaar eindigde hij net buiten de top 10, vijf keer slaagde hij er wel in bij de beste tien renners te eindigen. Pozzovivo won in 2012 een etappe in de Giro.

Qhubeka neemt twee Giro-debutanten mee naar Turijn: de Duitser Max Walscheid en de Zwitser Mauro Schmid. De ploeg bestaat verder uit de Zwitser Kilian Frankiny, de Pool Lukasz Wisniowski en de Belg Victor Campenaerts, die zich als tijdritspecialist met name richt op de openings- en slotetappe, tijdritten over respectievelijk 8 en 29 kilometer.

Badminton: Tabeling en Piek stranden in kwartfinales EK

13.55 uur: Robin Tabeling en Selena Piek zijn bij de EK in Kiev uitgeschakeld in de kwartfinale van het gemengddubbel. Het als derde geplaatste Duitse koppel Mark Lamsfuss/Isabel Herttrich won in twee games: 21-8 21-12.

Tabeling en Piek waren de nummers 5 van de plaatsingslijst in Kiev. Later op de dag komt Piek nog uit in de kwartfinales van het vrouwendubbel met Cheryl Seinen. Mark Caljouw is nog actief in het enkelspel.

Hockey: EK met publiek, voorverkoop begonnen

12:28 uur Bij de Europese kampioenschappen hockey in juni in Amsterdam zijn per dag ongeveer 2700 toeschouwers welkom. Hockeybond KNHB meldt vrijdag dat de voorverkoop inmiddels is gestart voor het toernooi voor zowel mannen als vrouwen dat op 4 juni begint in het Wagener Stadion.

„De afgelopen maanden hebben we met de landelijke en lokale overheid diverse scenario’s besproken. De gezamenlijke instanties hebben ons nu toestemming gegeven om de kaartverkoop te starten. We gaan er op dit moment van uit elke dag een beperkt aantal toeschouwers toe te kunnen laten, wie weet is er eind mei nog wel wat meer mogelijk”, zegt Erik Gerritsen, algemeen directeur van de KNHB.

Bij de EK van 2017 in Amsterdam waren er dagelijks 9500 toeschouwers aanwezig maar de coronamaatregelen staan dat in de weg. „Ook met een beperkter aantal toeschouwers zal de sfeer in het stadion geweldig zijn”, denkt Gerritsen, die al afspraken heeft gemaakt voor het geval de ontwikkelingen rond het coronavirus alsnog voor gesloten deuren zorgen. „Daar gaan we nu niet van uit, maar we garanderen in dat geval dat de kaartkopers hun geld terug krijgen.”

Hockey: Oranjevrouwen openen nieuw seizoen Pro League tegen België

12:12 uur De derde editie van de FIH Hockey Pro League wordt in het najaar afgetrapt door de Nederlandse hockeysters. Zij ontvangen op 6 oktober België. De hockeymannen spelen hun eerste wedstrijd op 26 november. Ook zij spelen thuis tegen de Belgen, de regerend wereldkampioen.

De uitgestelde wedstrijden van de Nederlandse hockeyteams in het lopende seizoen van de Pro League tegen Nieuw-Zeeland en Australië gaan vrijwel zeker niet meer door, al wilde de internationale bond FIH de definitieve afgelasting vrijdag niet bevestigen.

Wielrennen: debuut in grote ronde voor Riesebeek

10:46 uur Oscar Riesebeek gaat op 28-jarige leeftijd zijn debuut maken in een grote ronde. De wielrenner uit Tiel is opgenomen in de selectie van het Belgische Alpecin-Fenix voor de Ronde van Italië. De Giro begint op 8 mei in Turijn.

De ploeg neemt zes Belgen mee naar Italië en mikt met Tim Merlier op sprintzeges in de vlakke etappes. Mathieu van der Poel, de grote man bij Alpecin-Fenix, start later in het jaar in de Tour de France.

De andere geselecteerde renners voor de Giro zijn Belgisch kampioen Dries De Bondt, Gianni Vermeersch, Louis Vervaeke, Jimmy Janssens, Senne Leysen en de Duitser Alexander Krieger.

Judo: Iraanse bond geschorst voor vier jaar

10:07 uur De internationale judofederatie (IJF) heeft de judobond van Iran een schorsing van 4 jaar opgelegd wegens „herhaaldelijke en zeer ernstige schendingen” van de statuten van de organisatie.

De IJF had Iran in oktober bestraft voor het uitoefenen van druk op judoka Saeid Mollaei om zich voortijdig terug te trekken bij de wereldkampioenschappen om zo een mogelijke laatste ronde tegen de Israëliër Sagi Muki te vermijden.

Mollaei, die wereldkampioen werd in 2018, vluchtte vervolgens van Iran (dat het bestaan van Israël niet erkent) naar Duitsland, waar hij de vluchtelingenstatus kreeg. Later werd hij een burger van Mongolië.

Volleybal: Vier Nederlandse beachduo’s in achtste finales in Cancun

08:29 uur Bij het 4-sterren beachvolleybaltoernooi in Mexico hebben vier Nederlandse koppels de achtste finales gehaald. In het vrouwentoernooi stelden Marleen van Iersel en Pleun Ypma poulewinst veilig en ook Sanne Keizer en Madelein Meppelink overleefden de groepsfase overtuigend.

In het mannentoernooi bereikten Stefan Boermans en Yorick de Groot de achtste finales, net als Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen verloren hun tweede poulewedstrijd en zijn daardoor aangewezen op de eerste ronde van de knock-outfase.

Basketbal: Durant leidt Nets in NBA langs Pacers

07:18 uur Kevin Durant heeft zijn waarde voor Brooklyn Nets weer bewezen. De 32-jarige basketballer leidde zijn team in de NBA langs Indiana Pacers: 130-113. Durant kwam tot 42 punten en 10 assists. 22 punten maakte hij in het derde kwart van de partij.

„Wat kan ik zeggen? Ik heb de luxe om Kevin Durant te coachen”, zei Nets-coach Steve Nash. „Je brengt hem in het veld en er gebeuren goede dingen.”

De Nets leiden in de Eastern Conference en zijn al zeker van een plek in de play-offs.