Tadic: deze groep heeft meer tijd nodig

„Het contrast met de groepsfase van vorig seizoen is inderdaad groot”, zei Tadic, daarbij refererend aan de ruime zeges die Ajax toen behaalde op Sporting Portugal en Borussia Dortmund. „We zijn de voorbije transferperiode zeven of acht spelers kwijtgeraakt. We hebben meer wedstrijden nodig om de automatismen erin te krijgen. Het is nog steeds een proces. Maar het mag geen excuus zijn voor de ruime nederlaag van vanavond.”

Ajax kwam tegen Napoli nog wel op voorsprong. „Daarna maakten we twee of drie fouten en staat het opeens 3-1. Dat mag niet gebeuren”, aldus Tadic. „Dit is een hele grote les voor ons. We moeten kijken naar wat er precies gebeurd is en daarna ons hoofd omhoog houden en vooruit kijken. Dat is nu misschien niet makkelijk, maar het zal moeten. We moeten allemaal in de spiegel kijken.”

Tadic mist volgende week de uitwedstrijd tegen Napoli omdat hij dinsdag een rode kaart kreeg.