John van den Brom: ’Ajax en FC Utrecht hadden slechte generale’

„We hadden geen tijd daar heel lang bij stil te staan”, zei Van den Brom over de 2-1-nederlaag bij RKC, de hekkensluiter van de Eredivisie. „We hebben praatsessies gehad en een gesprek met de supporters, dus ik was benieuwd naar de reactie. Maar ik heb een prima training gezien.” Maandagavond vond er een gesprek plaats met een aantal ontevreden fans.

Voor veel supporters van FC Utrecht is het thuisduel met Ajax de wedstrijd van het jaar. „Sinds de loting bekend was, gaat het erover. En nu is het eindelijk zover”, aldus de trainer. „De beker is voor ons een doel op zich geworden. We hebben een slechte generale gehad, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar dat geldt ook voor Ajax. Ik verwacht twee strijdende ploegen en dat maakt voetbal mooi.”

Van den Brom kan beschikken over „een volledig fitte groep.” Ook de Spaanse aanvaller Adrián Dalmau behoort tot de selectie. De aftrap is woensdag om 20.45 uur.