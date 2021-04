Video: Alexander Bublik slaat onwaarschijnlijke return van 169 km/u

De Rus verloor met 6-4 en 6-2 van Roberto Bautista Agut. De 32-jarige Spanjaard had ook de twee vorige duels tegen de zeven jaar jongere Medvedev gewonnen.

Bautista Agut neemt het vrijdag voor een plaats in de finale op tegen de Italiaanse tiener Jannik Sinner. Die was met 7-6 (5) en 6-4 te sterk voor de Kazach Alexander Bublik. Het moment van de dag was echter voor Bublik, die uitpakte met een bom van een forehand. Op een opslag van 188 km/u van Sinner sloeg hij een onwaarschijnlijke return aan 169 km/u.

Bublik moest lachen na zijn onwaarschijnlijke return en vroeg aan de umpire hoe hard die exact was. Vervolgens wees hij naar de 188 km/u op het bord. „Nee dat is de snelheid van de service”, antwoordde de umpire. „Kan je kijken hoe hard die van mij was?”, vraagt Bublik vervolgens. „Ik zal kijken wat ik kan doen”, reageerde hij. Later bleek dit dus 169 km/u te zijn.