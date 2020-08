Ajax-speler Jurgen Ekkelenkamp vooralsnog niet te huur

Ajax-trainer Erik ten Hag liet afgelopen seizoen veelvuldig blijken gecharmeerd te zijn van Ekkelenkamp, maar vertaalde dat in de Eredivisie nog niet in veel basisplaatsen (0) of invalbeurten (4). In Jong Ajax kwam hij tot 21 competitie-optredens (11 goals). Hoewel Ekkelenkamp diep in zijn hart voor een echte kans bij Ajax wilde gaan, zorgde het gebrek aan speeltijd ervoor dat hij niet op voorhand afwijzend tegenover een tijdelijk vertrek stond.

Het onbespreekbaar maken door Overmars van een verhuur aan FC Twente en SC Heerenveen is een duidelijk signaal aan de zelfopgeleide speler, die nu in de voorbereiding zijn kans moet zien te pakken. Bij de supporters van Ajax kan Ekkelenkamp sinds april 2019 niet meer stuk, nadat hij in de slotfase van Ajax-Juventus Cristiano Ronaldo vloerde en een levensgevaarlijke Juventus-counter onschadelijk maakte.

Ekkelenkamp staat tot de zomer van 2022 in Amsterdam onder contract. Een verhuur zou wellicht wel bespreekbaar kunnen worden als Donny van de Beek niet bij Ajax vertrek.