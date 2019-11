Van Dijk na twee goals: ’Ik kan nog effectiever zijn’

„Ik zou nog effectiever kunnen zijn”, sprak de aanvoerder. „Ik wist twee keer te ontsnappen, maar het is niet makkelijk als je altijd wordt gedekt door de best koppende verdediger van de tegenstander.”

Bekijk ook: Van Dijk de held bij nipte zege Liverpool

Van Dijk kopte raak in de 18e en de 24e minuut. Desondanks werd het geen makkelijke middag voor de koploper. Tien minuten voor tijd kreeg doelman Alisson Becker rood, waarna de bijbehorende vrije trap direct achter de ingevallen doelman Adrian schoot. „We hadden het beter moeten doen, maar het is niet eenvoudig om om de zoveel dagen meer dan alles te geven. We moesten diep gaan en dat hebben we gedaan.”

Liverpool vergrootte de voorsprong op regerend kampioen Manchester City tot elf punten. City kwam bij Newcastle United (mede door een treffer van Jetro Willems) niet verder dan 2-2. „We spelen hetzelfde als vorig seizoen”, zei City-trainer Pep Guardiola. „We haalden vandaag een hoog niveau. We konden alleen niet alle kansen verzilveren en zij benutten de twee kansen die ze kregen.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League