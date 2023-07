Sparta maakt zich geen illusies na geweldig seizoen: ’Hier heerst het realisme’

ROTTERDAM - Trainer Maurice Steijn was met zijn vertrek naar Ajax de eerste die het topjaar van Sparta verzilverde. De grote vraag deze transferwindow is of er nog meer sterren zullen volgen. Assistent-trainer Jeroen Rijsdijk werd na een ’nee’ van gearriveerde trainers doorgeschoven om de loodzware erfenis van Steijn te dragen. Want die zesde plek van vorig seizoen is onmogelijk te evenaren, klinkt het ongeveer. Hoe ziet het leven na de succestrainer eruit op Het Kasteel?

Sparta-coach Jeroen Rijsdijk (r.) coacht de Japaanse aanvaller Koki Saito. Ⓒ ANP/HH