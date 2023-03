Noren verspelen zonder Haaland opnieuw punten in EK-kwalificatie bij Georgië

Alexander Sørloth had de Noren van bondscoach Stale Solbakken in de vijftiende minuut op voorsprong gebracht. De assist kwam van voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes. Na een uur kwam de thuisploeg op gelijke hoogte via Georges Mikautadze.

Noorwegen had de eerste wedstrijd met 3-0 verloren van Spanje. Net als in die wedstrijd ontbrak tegen Georgië vedette Erling Haaland. De spits van Manchester City had zich afgemeld met een liesblessure.

In dezelfde groep speelt Spanje later dinsdag bij Schotland.