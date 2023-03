Noren verspelen zonder Haaland opnieuw punten, Schot van Ten Hag blinkt uit

Alexander Sørloth had de Noren van bondscoach Stale Solbakken in de vijftiende minuut op voorsprong gebracht. De assist kwam van voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes. Na een uur kwam de thuisploeg op gelijke hoogte via Georges Mikautadze.

Noorwegen had de eerste wedstrijd met 3-0 verloren van Spanje. Net als in die wedstrijd ontbrak tegen Georgië vedette Erling Haaland. De spits van Manchester City had zich afgemeld met een liesblessure.

Schotland

Schotland zorgde voor een verrassing door in dezelfde poule Spanje te verslaan. Op Hampden Park in Glasgow werd het dankzij doelpunten van Scott McTominay 2-0 voor de Schotten.

McTominay zette Schotland al in de zevende minuut op voorsprong door met links raak te schieten op aangeven van aanvoerder Andrew Robertson. Kort na rust was de speler van Manchester United opnieuw trefzeker. In de 51e minuut nam hij de bal in één keer uit de lucht nadat de Spanjaarden er niet in geslaagd waren de bal weg te werken.

Schotland was de EK-kwalificatiecyclus zaterdag begonnen tegen Cyprus. Die wedstrijd werd met 3-0 gewonnen en ook toen nam McTominay, speler van het Manchester United van Erik ten Hag, twee doelpunten voor zijn rekening. Spanje was begonnen met een 3-0-zege op Noorwegen.

Schotland deed in 2021 mee aan het EK. In de groepsfase werd slechts 1 punt gepakt.