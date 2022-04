FC Twente in derby niet langs tiental Heracles Almelo

FC Twente is met Feyenoord en AZ in een duel verwikkeld om de derde en vierde plek, die rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal opleveren. De nummer vijf wordt veroordeeld tot deelname aan de play-offs voor het laatste Europese ticket. FC Twente blijft ondanks het puntenverlies vierde, maar nummer drie Feyenoord kan zondag bij winst op Fortuna Sittard het gat vergroten tot vijf punten. Dat is een fors gat met nog maar drie duels te gaan, zeker omdat Feyenoord ook een niet meer in te halen doelsaldo heeft.

Het was in Almelo niet de avond van scheidsrechter Sander van der Eijk, die bij twee bepalende momenten pas na interventie van VAR Laurens Gerrets en het bekijken van de beelden tot de juiste beslissing kwam. Het was ook heel opmerkelijk, dat Van der Eijk totaal niets deed tegen de regen aan bekers bier die FC Twente-doelman Lars Unnerstall in de eerste helft op zich kreeg afgevuurd. De KNVB heeft een poosje geleden een offensief tegen het biergooien afgekondigd, maar dat gaat nooit werken, als het totale willekeur is wanneer wel en niet wordt opgetreden. Unnerstall had het druk met het plastic allemaal over de achterlijn vegen.

Vuurwerk voor aanvang

Beide ploegen maakten met het nodige vuurwerk hun opwachting in het slecht gevulde Erve Asito, waar de FC Twente-supporters ontbraken. Heracles begon uiterst gemotiveerd aan de wedstrijd. Door een vroege 1-0 van Heracles-spits Sinan Bakis ging een streep vanwege buitenspel. De thuisploeg begon superfel en bracht daar FC Twente mee in de problemen, maar de agressieve strijdwijze werd overdreven door Anas Ouahim, die een wilde tackle plaatste op de benen van Dimitrios Limnios. Na erop geattendeerd te zijn door VAR Laurens Gerrets haalde Van der Eijk de rode kaart tevoorschijn.

Even later moest de VAR weer op de lijn komen. Heracles-doelman Koen Bucker kreeg een bal niet onder controle, waardoor Ricky van Wolfswinkel de bal in het doel kon schuiven. VAR Laurens Gerrets constateerde echter dat Bucker twee handen op de bal had, waardoor Van Wolfswinkel de bal niet aan had mogen vallen.

Ondanks de man minder bleef Heracles met veel energie en durf voetballen en daarvoor kreeg de thuisploeg de beloning. Na een counter uit het boekje was het rechtsachter Noah Fadiga, die met zevenmijlslaarzen naar voren was gesneld, die de openingsgoal maakte (1-0).

In de achtervolging

FC Twente moest in de achtervolging, iets wat sinds het 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles op 20 februari niet meer was voorgekomen.

Op slag van rust kwam FC Twente langszij dankzij een door Gijs Smal goed ingeschoten vrije trap. Heracles-doelman Bucker reageerde laat doordat zijn zicht werd beperkt door twee FC Twente-spelers die pas op het laatste moment aan de kant sprongen. Bijna kwam Heracles nog voor rust weer op voorsprong toen Pleguezuelo de bal naast zijn eigen doelman Unnerstall kopte. De Spanjaard kon zijn fout goedmaken en de bal nog net voor de doellijn wegtikken.

Met Vaclav Cerny en Mees Hilgers in de ploeg voor Virgil Misidjan en Julio Pleguezuelo ging FC Twente na rust op jacht naar de voorsprong. Door de manmeersituatie leek het een kwestie van tijd tot de Twentse goal zou vallen, maar dat was buiten Heracles gerekend. De thuisploeg wist ondanks de numerieke meerderheid de buren uit Enschede meerdere keren in grote verlegenheid te brengen. Bakis, Giacomo Quagliata en Luca de la Torre kregen grote kansen om Heracles opnieuw op voorsprong te zetten. Ook FC Twente had gevaarlijke momenten, maar doelman Bucker wist steeds redding te brengen, onder andere op schoten van Vlap en invaller Hilgers.

Verder dan gevaarlijke schoten kwam FC Twente niet meer. De ploeg van Jans schoot tekort in vernuft en creativiteit en beet zich in het restant van de wedstrijd stuk op de Almeloërs, waardoor de derde plek uit zicht dreigt te raken. Heracles lijkt zich met het punt definitief veilig te hebben gespeeld en mag met 34 punten uit 31 duels nog een sprankje hoop koesteren op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.