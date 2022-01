PSV vijzelt met contractverlenging transferwaarde Cody Gakpo op

Gakpo, die zich laat bijstaan door de Sport Entertainment Group (SEG), is er van op de hoogte dat een aantal clubs zich daar de afgelopen tijd meldde. „Toch ziet het ernaar uit dat ik mijn contract bij PSV ga verlengen. Er kwamen best interessante clubs voorbij, maar daar ligt nu niet mijn focus”, wil het door PSV zelf opgeleide talent zeker het lopende seizoen in Eindhoven afmaken. „In de zomer ga ik eens rustig bekijken wat de juiste stap is voor mij.”

Topclub

Trainer Roger Schmidt stelde dat een speler als Gakpo niet eeuwig in Eindhoven zal blijven. „Hij zal in de toekomst naar een topclub in een van de topcompetities gaan. Of dat komende zomer al gebeurt, is lastig te zeggen. Als je naar spelers als Sadio Mané en Mohamed Salah van Liverpool kijkt, dan moet Gakpo nog wel een paar stappen maken. Dat zijn niet alleen geweldige voetballers, maar ook uitstekende teamspelers die volop meeverdedigen. Op dat punt moet Gakpo zich nog verbeteren.”

Toch is de kans groot dat Gakpo de komende zomer vertrekt. Om de begroting sluitend te krijgen, moet PSV elk zomer één of twee toptransfers doen.

Schmidt

Schmidt liet zondag weten dat hij nog geen beslissing heeft genomen over het verlengen van zijn aflopende contract bij PSV. Hij verklaart dat de kloof tussen PSV en Ajax elke transferperiode kleiner wordt. Na de wedstrijd vertelde hij dat hij gelukkig en trots is bij PSV en dat hij het een prachtige club vindt om te werken.

„Ik heb geen haast. We wachten op het juiste moment om een beslissing te nemen.” Technisch directeur John de Jong liet zondag weten dat hij Schmidt graag wil behouden en dat hij bereid is om voorlopig op het jawoord van de Duitser te wachten. Zelfs tot het einde van het voorjaar. PSV zal geen andere coach benaderen tot alle mogelijkheden om met Schmidt verder te gaan uitgebreid met de trainer besproken zijn.