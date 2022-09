PSV ontsnapt in Brabantse derby dankzij rake strafschop Gakpo in blessuretijd

Een opvallende hoofdrol was weggelegd voor Serdar Gözübüyük. Die fungeerde zondagmiddag als scheidsrechter en het was de eerste keer dat de arbiter actief was in het Philips Stadion floot na zijn omstreden beslissing eind vorig seizoen bij Feyenoord-PSV, die de Eindhovenaren cruciaal puntenverlies opleverde. De scheidsrechter besloot de bal in de slotfase op de stip te leggen, nadat Mauro Junior de bal op zijn elleboog had gekregen, een beslissing, die later door de KNVB als onjuist beoordeeld zou worden.

Nu besloot Gözübüyük juist tot een strafschop voor PSV in de blessuretijd, die zeven minuten omvatte. Bij een poging een bal weg te werken raakte Hans Mulder met een hoog geheven been Xavi Simons in het gezicht en legde de scheidrechter de bal op de stip. Tot grote woede van RKC. Doelman Etienne Vaessen ging zo door het lint, dat hij de gele kaart kreeg van Gözübüyük. Gakpo schoot de penalty onberispelijk in, waardoor PSV door het oog van de naald ontsnapte.

Van Nistelrooy had ditmaal voor Anwar El Ghazi als spits gekozen, waarmee de ex-Ajacied zijn basisdebuut maakte voor PSV na twee eerdere invalbeurten. Eerder verschenen al Ismael Saibari, Carlos Vinicius, Xavi Simons, Guus Til en Yorbe Vertessen in de spits, maar ditmaal had de PSV-trainer geopteerd voor El Ghazi, die meer dan de andere opties als aanspeelpunt kan fungeren. De spits had zijn basisdebuut direct kunnen opfleuren met een goal, maar kreeg zijn voet niet goed achter de bal.

In vergelijking met de thuiswedstrijd tegen FK Bodo/Glimt waren er ook basisplaatsen voor Ki-Jana Hoever en Erick Gutierrez. Ibrahim Sangaré ontbrak door ziekte en Philipp Max nam evenals Vertessen plaats op de bank. Door de terugkeer van Hoever in de ploeg verhuisde Phillipp Mwene van de rechtsback- naar de linksbackpositie.

PSV kwam niet heel slecht uit de startblokken, maar had niet het flitsende, wat er eerder thuis tegen FC Volendam wel was. Het gaat allemaal even wat stroever en dan valt de bal vaak ook net niet goed. Er waren volop gelegenheden om de score te openen, maar op schoten van Saibari en Simons had de Waalwijkse doelman Etienne Vaessen een goed antwoord, terwijl Cody Gakpo een pechmiddag had. De captain van PSV zag een fraai genomen vrije trap op de kruising uiteen spatten en trof kort daarna bij een nieuwe scoringsmogelijkheid de paal. RKC kwam er enkele malen dreigend uit en Saïd Bakari en Pelle Clement zetten PSV-keeper Walter Benitez aan het werk, maar het was overwegend eenrichtingsverkeer in het Philips Stadion.

De hernieuwde kennismaking tussen PSV en Gözübüyük verliep zonder problemen. Met staf en spelers waren de plooien al gladgestreken bij een bezoek van de arbiter voor dit seizoen, waarbij hij een toelichting gaf op spelregelwijzigingen. Eén keer wekte de leidsman de toorn van het Philips Stadion, toen hij een avontuurtje van RKC-doelman Vaessen buiten zijn strafschopgebied de revue liet passeren, terwijl de goalie de bal duidelijk buiten het zestienmetergebied opraapte.

Dat was in de tweede helft waarin PSV met de moed der wanhoop een gat in de Waalwijkse muur probeerde te forceren. En zoals altijd in dit soort wedstrijden: hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt. In de rust had Van Nistelrooy ingegrepen en Mwene van de voor hem onwennige linksbackpositie gehaald ten faveure van Max.

Bekijk ook: Europese duels Ajax en PSV in Engeland gaan door

Nog binnen het uur bracht de PSV-trainer Guus Til en Jarrad Branthwaite in om iets te forceren. Til kwam het dichtst bij de verlossende goal, maar een kopbal van de middenvelder trof de lat, de derde keer dat een PSV’er het aluminium raakte deze middag. PSV bleef beuken op het Waalwijkse doel, maar ook de gasten hadden hun momenten. Zo zette Clement doelman Benitez aan het werk met een schot, dat net onder de lat insloeg. Een oude bekende van PSV stond aan de basis van de grootste kans voor RKC: invaller Zakaria Bakkali. De Belgische aanvaller van Marokkaanse komaf maakte in het seizoen 2013/2014 een overweldigende entree in de hoofdmacht van PSV, maar zag zijn carrière in de jaren erna door ongelukkige keuzes in het slop raken. RKC heeft hem deze zomer transfervrij opgepikt en uitgerekend in het Philips Stadion werkte Bakkali de eerste speelminuten af voor zijn nieuwe club. Op een voorzet van Bakkali kreeg Michiel Kramer de gelegenheid om twee keer uit te halen, maar de RKC-spits kreeg de bal niet voorbij Benitez.

Bekijk ook: Van Nistelrooy maakt bij PSV kennis met keerzijde trainersvak

Met Vertessen en Savio als extra aanvallende troeven probeerde PSV uit alle macht de score te openen, maar pas in blessuretijd viel het een keer de goede kant op voor de thuisploeg. Het was een opvallende speling van het lot, dat het Gözübüyük was die bij de hernieuwde kennismaking met een penalty in blessuretijd een uitweg bood, die PSV met beide handen aangreep.

</script