Ploegleider na felle reactie op tijdstraf Demi Vollering uit de Tour de France gezet

Demi Vollering kreeg donderdagavond een tijdstraf van twintig seconden vanwege stayeren achter de auto van Stam. De ploegleider reageerde fel nadat zijn protest niets had geholpen. Hij zei onder meer: „De UCI heeft blijkbaar altijd gelijk, ook al hebben ze het niet. Wat voor onbenul van de UCI er ook tegenover je zit, je hebt geen schijn van kans. Dit was in de mannentour nooit gebeurd. Echt een onbegrijpelijke straf dit.”

De internationale wielerunie UCI vond dat te ver gaan. En stelt in een persbericht: „De tv-beelden laten duidelijk zien dat het inhalen van andere auto’s en rijders door de heer Stam van bijzonder gevaarlijke aard waren. Gezien de ongepaste opmerkingen die daarna volgden, heeft de jury besloten om de ploegleider uit koers te zetten. De UCI zal verder geen commentaar meer geven over de zaak.”

SD Worx stond verbaasd van de uitsluiting: „We zijn verwonderd dat de UCI deze straf oplegt, maar accepteren deze maatregel. Misschien in het eerste moment iets te emotioneel gereageerd op de tijdstraf van Demi Vollering. Jammer dat dit is gebeurd. Met Anna van der Breggen als eerste ploegleider de wedstrijd vervolgen en gaan ons zo snel mogelijk weer volledig op het sportieve richten. Onze missie blijft dezelfde en dat is de Tour de France Femmes winnen. Iedereen is meer dan honderd procent gemotiveerd om daar de komende dagen voor te gaan.”

Jury zet ook ploegleider Knaven en renster uit Tour de France

Na Stam ook ploegleider Servais Knaven van de Belgische wielerploeg AG Insurance - Soudal Quick-Step door de jury van de Tour de France Femmes uit de koers gezet. Voormalig wielrenner Knaven kreeg die straf omdat hij wielrenster Lotta Henttala te lang aan de wagen zou hebben laten hangen. De Finse renster is eveneens uit koers gezet.

De internationale wielerunie UCI had eerder op de dag Stam uit de Tour gezet. Hij is bestraft voor zijn rijgedrag en uitspraken in en na de vijfde etappe van donderdag naar Albi.

Stam probeerde in de vijfde etappe van donderdag Demi Vollering na een lekke band uit de wind te houden en zo snel mogelijk terug naar het peloton te brengen. Vollering kreeg na de rit een tijdstraf van 20 seconden voor stayeren achter de auto van Stam. De ploegleider haalde daarna nog verbaal uit naar de jury.