Heracles en gekweld Vitesse vervelen het publiek in bloedeloos duel

Na een thuisnederlaag in de Conference League tegen AS Roma wachtte voor Vitesse het kunstgras in Almelo. De Arnhemmers bevinden zich samen met FC Utrecht in een soort niemandsland in de Eredivisie, terwijl tegenstander Heracles de degradatiezone nog niet definitief ontvlucht is.

Er voltrok zich van meet af aan een wat vervelende eerste helft. Beide ploegen leken weinig zin te hebben om te voetballen, waardoor het allemaal wat stroperig oogde. Kansen vielen er niet te noteren, waarop Vitesse-trainer Thomas Letsch besloot al voor rust in te grijpen. De debuterende Gyan de Regt werd geslachtofferd ten faveure van Enzo Cornelisse, al veranderde dat aan het spelbeeld voor rust niets.

Ouahim en Hajek in duel om de bal. Ⓒ ANP/HH

De tweede helft was van hetzelfde laken een pak. Ongeïnspireerd voetbalden beide ploegen de tijd weg, daarbij spaarzaam halve doelkansen noterend. Tekenend was daarbij een moment in de slotfase, waar Lois Openda vrij door kwam maar blind voorlegde terwijl er geen ploeggenoot in de buurt te bekennen was.

Terwijl het grootste deel van het publiek, waarschijnlijk uit verveling, al naar huis was kabbelde het duel richting het einde. Gescoord werd er niet, waardoor de tweede 0-0 van het weekend moest worden genoteerd.