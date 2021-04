Ajax-trainer Erik ten Hag boos op arbitrage na uitschakeling: ’Onbegrijpelijke redenen’

Geen derde halve Europese finale in vijf seizoenen voor Ajax. Ten Hag vond de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma pijnlijk. „De beste partij ligt eruit. We hebben gedomineerd, dat is doodzonde. We maken de kansen niet”, zei hij na de 1-1 in Italië. Ajax verloor het eerste duel een week eerder (1-2).

„Als je het niet afmaakt, dan ga je niet verder. Dat weet je op dit niveau”, vervolgde Ten Hag, die boos was om de afgekeurde treffer van Dusan Tadic. De scheidsrechter oordeelde na het zien van televisiebeelden dat Nicolás Tagliafico een overtreding had gemaakt. „Dat doelpunt werd om onbegrijpelijke redenen afgekeurd. De scheidsrechter stond er bovenop en liet het spel doorgaan. Als hij de situatie beoordeeld heeft, is het gewoon een reglementair doelpunt.”

Ajax heeft korte tijd om zich voor te bereiden op de bekerfinale van zondag tegen Vitesse. Ten Hag: „We gaan een finale spelen. Daar moet je klaar voor zijn. We hebben bijna alle grote ploegen in Nederland uitgeschakeld. Nu is alleen Vitesse nog over. Daar zijn we heel gemotiveerd voor. We kunnen vol zelfvertrouwen naar De Kuip afreizen.”

Davy Klaassen rent achter de bal aan tijdens het Europa League-duel tussen AS Roma en Ajax. Ⓒ BSR Agency

Davy Klaassen

„Over twee wedstrijden gezien is deze uitschakeling onterecht”, stelde Davy Klaassen tegenover RTL7. „Maar daar hebben we op dit moment niets aan. We moeten in de spiegel kijken. We hadden gewoon moeten winnen.”

Ajax was in Rome dominant zonder - op de openingstreffer van Brian Brobbey na - vaak genoeg echt gevaarlijk te worden. De uitploeg had op een gegeven moment zelfs 75 procent balbezit. „Als je hier komt na een 1-2 nederlaag in Amsterdam, weet je dat ze niet gaan aanvallen. Dan is het lastig om er doorheen te spelen. We hadden een paar momenten om te scoren, maar dat waren er te weinig.”

Klaassen stak na afloop de hand in eigen boezem na een gemiste kans in de eerste helft. „Die moest er gewoon in. Klaar. Als ik hoger schiet, kan dat schot niet worden geblokt.”

Ondanks de uitschakeling kijken Klaassen en zijn teamgenoten erg uit naar de bekerfinale tegen Vitesse, zo benadrukte de middenvelder. „Het is voor ons niet lastig om te schakelen. Wat het resultaat hier ook was geweest, we wisten dat we direct door moesten, ongeacht winst of verlies.”

Brian Brobbey zet Ajax op 0-1. Ⓒ AFP

Brian Brobbey

Brobbey maakte indruk door vlak na rust te scoren, luttele minuten na zijn invalbeurt. De naar Leipzig vertrekkende spits, die ook al tegen Lille en Young Boys trefzeker was, reageerde na afloop monter.

„We waren twee keer beter, maar hebben te veel kansen laten liggen. Dat is heel vervelend. Ik geef alles als ik speel. Dat is mijn taak. En dan probeer ik ook een goaltje mee te pikken.”