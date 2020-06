CAS beslist achter gesloten deuren over Europees lot Manchester City

De tuchtcommissie van de UEFA legde City in februari een zware straf op vanwege „ernstige schendingen” van de financiële regels. De eigenaren zouden met de cijfers hebben gerommeld, vooral door zwaar ’overgewaardeerde’ sponsorcontracten met bevriende partijen, om zo de regels van Financial Fair Play te omzeilen. De club van trainer Pep Guardiola mag twee jaar niet uitkomen in de Champions League of Europa League en moet ook een boete betalen van 30 miljoen euro.

Die boete is niet zo’n probleem voor het kapitaalkrachtige City, dat in handen is van een Arabische investeringsmaatschappij. Twee jaar geen deelname aan Europese toernooien betekent echter een fors inkomstenverlies. Het is ook de vraag of alle topspelers uit de selectie van Guardiola wel willen blijven als ze niet in de Champions League kunnen voetballen.

„Twee jaar is lang”, zei de Belgische smaakmaker Kevin De Bruyne al veelbetekenend. Guardiola riep direct na de uitspraak van de UEFA dat hij blijft, ongeacht de uitkomst van de beroepszaak bij het CAS.

Het sporttribunaal trekt drie dagen uit voor de behandeling van de zaak, van maandag tot en met woensdag. Het is niet bekend wanneer het CAS uitspraak doet. Volgens Britse media kan dat wel eens twee maanden duren. Het is de vraag of er duidelijkheid is voordat het nieuwe seizoen begint.

City stapte vorig jaar ook al naar het CAS, toen met als doel om het onderzoek van de UEFA te laten staken. Het sporttribunaal wees dat verzoek echter af en enkele maanden later volgde de straf van de UEFA. Niet eerder werd een grote club zo zwaar gestraft voor gerommel met de financiën. De voetbalwereld zal de komende beroepszaak dan ook aandachtig volgen. Voor de UEFA staat de geloofwaardigheid van het Financial Fair Play-systeem op het spel.