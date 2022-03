Verstappen dolblij met contract tot en met 2028: ’Ik houd van dit team’

Red Bull bevestigt dat er overeenstemming is bereikt over een nieuwe verbintenis, zoals De Telegraaf woensdag meldde. Het gaat om een verlenging van vijf jaar. Britse bronnen verklaarden eerder al dat het grootste en lucratiefste contract in de Formule 1-historie is afgesloten. Na het seizoen 2028 is Verstappen 31 jaar oud.

„Ik ben heel blij om onderdeel uit te maken van Red Bull Racing. Om hier tot en met 2028 te blijven was een makkelijke beslissing”, stelt Verstappen. „Ik houd van dit team en vorig jaar was gewoon ongelooflijk. Sinds we in 2016 bij elkaar kwamen was het winnen van het kampioenschap het doel en dat is nu gelukt. Nu gaat het erom dat we het nummer één voor de langere termijn op de auto kunnen houden.”

Verstappen tekende begin 2020 een contract tot en met 2023, maar heeft met zijn prestaties een flinke opwaardering afgedwongen. Voor beide partijen is er voor de start van een nieuw tijdperk in de sport, met nieuwe auto’s en reglementen, nu dus zekerheid.

Christian Horner noemt de contractverlenging tot en met 2028 een ’echte intentieverklaring’. De teambaas van Red Bull: „Onze directe focus ligt op het behouden van de wereldtitel, maar deze deal laat ook zien dat Max deel uitmaakt van de langetermijnplanning van het team. Nu onze Red Bull Powertrains-divisie werkt aan de nieuwe motorenreglementen voor 2026, wilden we ervoor zorgen dat we verzekerd zijn van de beste coureur op de grid voor die auto.”