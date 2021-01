Wout Weghorst helpt Wolfsburg aan punt tegen nummer twee RB Leipzig

De andere treffer van de thuisploeg werd in de 35e minuut gemaakt door Renato Steffen. Net als bij de goal van Weghorst, een klein kwartier minuten eerder, was Yannick Gerhart de aangever.

Met het tweetal treffers boog Wolfsburg, dit seizoen thuis nog ongeslagen in de Bundesliga, een vroeg 0-1 achterstand, na een doelpunt van Nordi Mukiele, om in een voorsprong. Willi Orban bepaalde in de 54e minuut de eindstand op 2-2.

Invaller Justin Kluivert, in de 78e minuut ingebracht, kreeg in blessuretijd nog een grote kans om RB Leipzig alsnog aan de volle buit te helpen, maar de oud-Ajacied verwerkte een voorzet vanaf rechts niet goed, waarna hij de bal voorlangs zag stuiteren.

RB Leipzig staat na zestien duels tweede, met een achterstand van een punt op koploper Bayern München: 33 om 32. De Zuid-Duitsers kunnen het gat zondag met een overwinning op Freiburg vergroten tot vier punten.

Wolfsburg bezet met een totaal van 26 punten de zesde plek. De vijfde plek, die recht geeft op Europa League-voetbal, wordt bezet door Union Berlin, dat twee punten meer heeft dan Die Wölve.

Marco Reus baalt na een gemiste kans. Ⓒ Pool via REUTERS

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund was het jaar goed begonnen met twee overwinningen, maar thuis tegen hekkensluiter FSV Mainz bleef de ploeg van coach Edin Terzic steken op 1-1.

Levin Öztunali zette de bezoekers, met Jean-Paul Boëtius in de basis, na een klein uur op voorsprong. Ruim een kwartier voor tijd maakte de Belg Thomas Meunier gelijk. Marco Reus had Dortmund aan de overwinning moeten helpen, maar de aanvoerder miste in de 76e minuut een strafschop.

Dortmund staat vierde op 4 punten van Bayern, Wolfsburg is de nummer 6 van de Bundesliga.

