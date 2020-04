TT-voorzitter Arjan Bos: ’Doorgaan race in Assen fifty-fifty’

Komt de 90e TT er op 26-28 juni?

Bos: „Voorlopig wel, maar we houden met van alles rekening. Van doorgaan, verplaatsing naar latere datum tot afgelasting. Veel zal afhangen van wat het RIVM gaat beslissen. We zullen nog een week of wat geduld moeten hebben. Op 1 juni weten we waar we aan toe zijn.”

Hoe schat je de kansen op doorgaan in?

„Ik hou het op fifty-fifty. We hebben daarvoor verschillende scenario’s klaarliggen. Onze voorbereidingen op de TT gaan gewoon door. We hebben maximaal vier weken nodig om dat op orde te krijgen.”

Wat als de TT wordt afgelast?

„Mocht het niet doorgaan, dan zal dat wel een financiële impact hebben doordat je omzet mist, want de helft van onze jaaromzet komt uit de TT. Gelukkig hebben we wat vet op de botten en zal de TT niet omvallen.”

Hoe zie je het verdere verloop van het WK?

„Als de experts zeggen dat de crisis nog langer gaat duren, zie ik de komende tijd nog meer races geskipt worden. Dan volg ik dezelfde lijn als Ezpeleta, die zijn zorgen heeft over het wereldkampioenschap. Wordt dat dan geen WK, een met tien races en waar? In Europa of daarbuiten? Ook Ezpeleta weet het niet. Ik denk dat er goed geluisterd zal worden naar de coureurs uit met name Spanje en Italië als die zich gaan roeren.”

Kan de TT eventueel later in het jaar worden gehouden, waar al in augustus en september de evenementen Gamma Racing Day, WK Superbike, DTM en Brits Superbike staan gepland?

„Dat zou zomaar kunnen. Met al die partijen zijn we in goed overleg en dan moet het in orde kunnen komen. De TT is toch bijzonder. Daar maak ik me geen zorgen over.”