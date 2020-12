Max Verstappen zeurt niet over omstandigheden in Bahrein

Max Verstappen sloot afgelopen weekeinde de race af als tweede. Ⓒ ANP/HH

SAKHIR - Vlak voor zonsondergang liep Max Verstappen donderdagmiddag de paddock in Bahrein binnen. Uitslapen en laat naar bed, dat is een schema waar de Red Bull-coureur wel aan kan wennen. Tegelijkertijd geeft hij zichzelf niet direct een grotere kans op de overwinning, ondanks de afwezigheid van wereldkampioen Lewis Hamilton. En de Limburger legt haarfijn uit waarom dat is.