Spieken op wc kost schaakgrootmeester Rausis zes jaar schorsing

Dat deed hij door op het toilet zijn telefoon te gebruiken om te spieken. De Internationale Schaakfederatie (FIDE) was onverbiddelijk en schorste Rausis langdurig.

Rausis werd in 1992 grootmeester en is in de loop der jaren uitgekomen voor Letland, Bangladesh en Tsjechië. Hij staat 53e op de wereldranglijst met een elo-ranking (de sterkte van een speler) van 2686. Hij is met zijn 58 jaar de oudste speler bij de FIDE.