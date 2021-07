Lewis Hamilton racistisch bejegend na winst op Silverstone

In een gezamenlijk statement walgen de Formule 1-leiding, autosportfederatie FIA en Mercedes van dat gegeven. „Formule 1, de FIA en Mercedes veroordelen dit gedrag in de sterkst mogelijke bewoordingen. Deze mensen hebben geen plaats in onze sport en we dringen erop aan dat de verantwoordelijken verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. De Formule 1, de FIA, de coureurs en de teams werken aan een meer diverse en inclusieve sport, en dergelijke onaanvaardbare gevallen van online misbruik moeten worden benadrukt en geëlimineerd.”

Hamilton heeft zich de afgelopen jaren vaak ingezet voor Black Lives Matter, de beweging die zich inzet tegen alle vormen van racisme, inclusief politiegeweld. Hij won op Silverstone, nadat hij Max Verstappen in de eerste ronde had aangetikt en de Nederlander crashte. Hamilton kreeg wel tien strafseconden voor zijn actie richting de Nederlander, maar won dus alsnog. Verstappen en de leiding van Red Bull vonden die straf niet genoeg. „De gegeven tijdstraf helpt ons op geen enkele manier en doet geen recht aan Lewis’ gevaarlijke manoeuvre op de baan. Ik vind het respectloos en onsportief om het gejuich na de wedstrijd te zien terwijl ik nog in het ziekenhuis was, maar we moeten verder”, zei Verstappen.

De Nederlander vernam in het ziekenhuis dat hij geen letsel aan de crash heeft overgehouden.

