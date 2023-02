Ford bevestigt terugkeer in Formule 1

Ford is na Audi het tweede ’nieuwe’ automerk dat in 2026 de koningsklasse van de autosport instapt. Dan begint een nieuw tijdperk in de sport, met motoren met meer elektrisch vermogen en duurzame brandstof.

Red Bull leek aanvankelijk in zee te gaan met Porsche, maar die deal ketste af. Nu wordt dus een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse Ford. Red Bull heeft zelf in het Engelse Milton Keynes ook al een hele motorenafdeling opgetuigd, Red Bull Powertrains, en zal voor de eerste keer in de historie van de renstal zelf de krachtbron ontwikkelen. Een partnerschap met, in dit geval, Ford geeft het topteam ook zeker een financiële impuls. Daarnaast zal Ford ook technische input geven, zeker wat het hybride deel van de krachtbron betreft. Tot en met 2025 maakt Red Bull nog gebruik van de motoren van Honda.

De laatste keer dat Ford in de Formule 1 actief was, was in 2004 met Jaguar Racing. Het team werd daarna verkocht aan Red Bull.

„Dit is het begin van een nieuw en spannend hoofdstuk voor Ford Motorsport”, stelt bestuursvoorzitter Bill Ford. „Ford keert nu terug naar de koningsklasse van de autosport en brengt onze traditie van innovatie, duurzaamheid en elektrificatie naar één van de grootste platformen van de wereld.”

Domenicali

„Het nieuws dat Ford vanaf 2026 naar de Formule 1 komt, is geweldig voor de sport en we zijn verheugd om hen te zien toetreden tot de ongelooflijke autopartners die al in de Formule 1 zitten”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali, ook aanwezig in New York. „Ze zijn een wereldwijd merk met een ongelooflijk erfgoed in de race- en autowereld en ze zien de enorme waarde die ons platform biedt met meer dan een half miljard fans over de hele wereld. Onze toewijding om in 2030 klimaatneutraal te zijn en om vanaf 2026 duurzame brandstoffen in de F1-auto’s te introduceren, is ook een belangrijke reden voor hun beslissing om in de F1 te stappen. We geloven dat onze sport de kansen en het bereik als geen ander biedt en we kunnen niet wachten tot het Ford-logo vanaf 2026 over de iconische F1-circuits racet.”

Presentatie auto

In New York presenteert Red Bull vrijdag de nieuwe auto, de RB19. De bolide waarin Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez daadwerkelijk gaan rijden, zal nog flink verschillen van het model dat nu tentoon wordt gesteld. Net als veel collega-teams wil Red Bull in dit stadium nog niet te veel prijsgeven. De auto is voor het grote publiek voor de eerste keer ’echt’ te zien tijdens de testdagen in Bahrein, van 23 tot en met 25 februari. Op dezelfde plek begint het Formule 1-seizoen op 5 maart met de eerste Grand Prix.