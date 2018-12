'Barça heeft oogje op voormalig FC Twente-back'

Barcelona moet het de rest van het seizoen zonder Aleix Vidal doen, nadat de back in het duel met Alaves een ernstige enkelblessure opliep. Daarom mag de club nu buiten de transferperiode om een speler uit de Spaanse competitie aantrekken.

Barça's eerste keuze was Eibars Ander Capa, maar het bod van 2 miljoen werd afgewezen. Volgens de Spaanse sportkrant AS zijn nu Rosales (Malaga) en Deportivo’s Juanfran in beeld.

Rosales (28) is al ruim twee seizoenen basisspeler bij Malaga. Een eventuele transfer naar Barcelona zou ook afhankelijk zijn van het tweede duel met Paris Saint-Germain in de Champions League. Als de Catalanen er niet in slagen de 4-0 nederlaag uit het eerste treffen om te buigen, zou een extra back geen prioriteit meer hebben.