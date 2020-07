’Opgesloten’ met Max Verstappen op de Hungaroring

Ook Max Verstappen ontkomt er niet aan op de Hungaroring. Bij aankomst wordt zijn temperatuur gemeten. Ⓒ Foto Getty Images

BOEDAPEST - Ander land, ander circuit, maar nóg strengere voorschriften. Terwijl de vele Engelsen in de Formule 1-paddock zich vooral druk maken om het ontlopen van een boete van 15.000 euro of zelfs een gevangenisstraf, blijft Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije ondertussen zo positief mogelijk.