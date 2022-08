FC Twente simpel langs FK Cukaricki, nu wacht het grote Fiorentina

En dus reist FC Twente volgende week naar de Toscaanse kunststad Florence, waar een stevige krachtmeting wacht met de Italiaanse nummer zeven van vorig seizoen. Het is een op papier ongelijke strijd met een club, die een selectie heeft met een geschatte transferwaarde van 250 miljoen euro en deze zomer met de ook even door PSV begeerde Dodo (15 miljoen euro) en Rolando Mandragora (8 miljoen euro) al twee peperdure jongens binnenhaalde. Andere bekende namen zijn de Nederlands-Marokkaanse middenvelder Sofyan Amrabat (ex-FC Utrecht en ex-Feyenoord), spits Aleksandr Kokorin, spits Luka Jovic en middenvelder Marco Benassi.

De fanatieke Twentse aanhang liet bij de thuiswedstrijd tegen FK Cukaricki de terugkeer op het Europese podium na acht jaar niet onopgemerkt voorbijgaan. Vak P had een enorm spandoek over de volledige breedte en lengte van de tribune gemaakt, met daarop onder andere een afbeelding van een astronaut met een flesje Grolsch, om het heugelijke moment te vieren.

De schitterende entree bewoog het FC Twente-elftal niet direct tot grootse daden. Het team van trainer Ron Jans, die vooraf nog wel had gewaarschuwd voor een snelle Servische tegengoal, begon ongeconcentreerd aan de wedstrijd en keek na zeven minuten tegen een achterstand aan: 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door Luka Adzic, die vorig seizoen als speler van PEC Zwolle een heel seizoen nodig had voor één goal, maar bij zijn terugkeer in Nederland direct kon juichen.

Door de treffer van Adzic was FK Cukaricki teruggekomen tot één goal, wat op zich al een wonder was gezien het gigantische kwaliteitsverschil, dat vorige week al aan het licht was gekomen. Al snel was dat kwaliteitsverschil ook te zien in de met 23.000 mensen goed gevulde Grolsch Veste.

De beloning in de vorm van de gelijkmaker volgde snel. Captain Robin Pröpper gleed de bal in het Servische doel na een mistrap in de defensie van Cukaricki. Even later had Michel Vlap de tukkers al op voorsprong moeten brengen, toen de bal door Brenet perfect werd voorgegeven. De Fries kopte echter net naast. Even later had Vlap de bal wéér voor het inkoppen, na goed voorbereidend werk van Daan Rots, en was het wel raak (2-1).

Met een totaalstand van 6-2 leek de strijd om de play-off-plek wel gestreden en kon FC Twente werk maken van het vermaken van het zo massaal opgedraafde publiek. Het lukt echter niet om de score verder op te voeren, omdat de nauwkeurigheid in eindpass en afronding ver te zoeken was. Direct na rust was er zelfs een fase, waarin Cukaricki weer even de gevaarlijkere ploeg was en het was alleen aan de reflexen van doelman Lars Unnerstall te danken dat Samuel Owusu en/of invaller Dorde Ivanovic geen doel troffen.

Met Christos Tzolis en Mathias Kjölö als invallers probeerde Jans de Twentse aanvalsdrift weer aan te wakkeren en dat had succes, want de van Norwich City gehuurde Tzolis maakte zijn eerste goal als speler van FC Twente: 3-1. Daarmee heeft FC Twente ook met het oog op de coëfficiëntenranking het optimale resultaat gehaald bij de rentree op het Europese podium. Nu mag de club met het roemrijke Europese verleden gaan kijken wat er mogelijk is tegen het favoriete Fiorentina.

